La mítica Rolling Stone en venta

Ojo a la noticia de la que se han hecho eco los medios británicos. Al parecer, la revista Rolling Stone ha sido puesta en el mercado por su fundador Jan Wenner, que controla la publicación desde 1967 mediante su compañía Wenner Media. Dicha compañía ha anunciado que está explorando “otras estrategias” para poner la marca en la mejor posición posible en un futuro.

No se sabe si ya hay conversaciones para vender la parte de acciones correspondientes a la familia Wenner, pero está no sería la primera venta que realizan. Recientemente han vendido otras publicaciones como por ejemplo Us Weekly o Men’s Journal.

El hijo de Jan, Gus Wenner, ha hecho una serie de declaraciones sobre el tema al diario New York Times: “hay un nivel de ambición que no podemos lograr solos. Esta industria ha cambiado completamente de lo que fue en su día, las modas van en una dirección y nosotros somos muy conscientes de ello”. Su padre, de 71 años, ha descrito el movimiento empresarial como el pequeño paso que hay que dar.