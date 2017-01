La lista de vinilos de 2016 da un claro vencedor: David Bowie

Hace años que el vinilo tiene una segunda juventud, considerándose el año 2010 el año donde esta tendencia se demuestra al alza, tras unos años de buenas ventas (se habla de los últimos nueve años), lo que provocó que más discográficas se interesaran en este medio de almacenamiento de sonido analógico; son muchas las razones de su éxito: calidad en el sonido, añoranza de tiempos pasados o poder tener una joya con su envoltura perfecta hace que cada año, además, se sumen nuevos adeptos y nuevos grupos emergentes consideren y publiquen su trabajo en este formato.

Sin embargo, siendo realistas en la actualidad la venta de vinilos sólo representa el 2,6% de las ventas en música en general, si bien con las cifras actuales también se ha visto que las ventas del CD han caído un 11,7% (previéndose que la venta disminuirá aun más con el paso de los tiempos); sin embargo debemos esperar a los datos definitivos de ventas del año 2016 para ver si realmente estamos ante un mal año de ventas musicales o si tenemos que puntualizar, ya que por ejemplo en el Reino Unido las ventas del vinilo alcanzaron la cifra de 3,2 millones vendidos en 2016, lo que se traduce en el aumento de ventas del 53% respecto el año anterior, y no solo eso, ya que tenemos que retrotraernos hasta 1991 para esas cifras.

De todo ello, y que las ventas han crecido exponencialmente, tenemos que desde hace ya años se elabora los vinilos más vendidos, en cabeza se encuentra Blackstar de David Bowie, siendo desgraciadamente el último álbum del artista cuya venta se puso a principios del año pasado, si bien; dicho disco no solo fue el vinilo más comprando, sino que incluso vendió el doble de copias que la vencedora del año 2015, Adele con su álbum 25.

El segundo lugar lo ocupa la cantante británica Amy Winehouse con su también último álbum Back to Black, la artista sigue dando que hablar de la calidad de sus canciones cuando se cumplen más de cinco años de su fatídico fallecimiento a la edad de 27 años. En el tercer y cuarto puesto encontramos novedades del año pasado, ya que el tercer puesto esta la banda sonora de Guardians Of The Galaxy (si bien con algún clásico dentro de la misma, como se puede comprobar en la película) y el último disco de la banda Radiohead, A Moon Shaped Pool. El resto de artistas que copan la venta de vinilos son más clásicos, pero cuya calidad siguen demostrando años tras año y por mucho que pase el tiempo.

Os dejamos con la lista completa:

1) David Bowie – Blackstar

2) Amy Winehouse – Back To Black

3) BSO – Guardians of the Galaxy Mix 1

4) Radiohead – A Moon Shaped Pool

5) Fleetwood Mac – Rumours

6) The Stone Roses – Stone Roses

7) Bob Marley – Legend

8) The Beatles – Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band

9) Prince – Purple Rain

10) Nirvana – Nevermind

Y ¿Vosotros sois de comprar vinilos? Y si es así, ¿Cuáles han sido vuestras compras en el año 2016?