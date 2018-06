Cuando ha pasado un poco más de un año de la muerte de Chris Cornell, su hija Toni ha querido homenajearle de una forma muy especial y que ha emocionado a todos aquellos que admiraban a su padre con motivo del Día del Padre en EE. UU.

La hija de Cornell tiene talento para la música, y ha querido felicitar a su padre compartiendo un dueto inédito entre ambos cantando el Nothing Compares To You de Sinead O’Connor. Además, Toni Cornell quiso dedicar las siguientes palabras al que fuese cantante de Soundgarden y Audioslave: “Papá, te quiero y te echo muchísimo de menos. Fuiste el mejor padre que pudo existir. Nuestra relación fue muy especial y siempre estuviste allí para mí. Me diste fuerzas cuando no tenía ninguna. Creíste en mí cuando yo no pude hacerlo. Te echo de menos cada día. Grabar esta canción contigo fue una experiencia muy especial e increíble que desearía poder repetir mil veces más y sé que tú también. Feliz día del padre papá, nada es comparable a ti“.