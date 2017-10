La gira acústica de Jake Bugg llegará a España en febrero

Este mismo septiembre el joven cantautor británico ha publicado su cuarto álbum de estudio, Hearts That Strain, un trabajo más personal y pausado que sus anteriores LPs. Precisamente, con motivo de esta elaboración, Jake Bugg anunciaba un extenso tour europeo durante este otoño en formato acústico. Ahora, el artista ha querido añadir más citas al calendario, mirando hacia 2018; entre ellas sobresalen las dos citas en España, programadas por Live Nation.

De este modo, el guitarrista volverá a visitar tierras españolas, tras haberlo hecho este año en el festival Arenal Sound para presentar On My One, disco que editó el pasado 2016. Las paradas de Bugg serán las siguientes: el 8 de febrero en la Sala Apolo de Barcelona y el 9 en la Sala Barceló de Madrid. Además, en ambas fechas, tan solo subirá al escenario él, junto a su guitarra.

Será una ocasión para disfrutar de los temas de su pequeña y ascendente discografía desde otra perspectiva, más emotiva y sentida. Debido a ello, en la Apolo se ha tomado la decisión de llenar de sillas la pista general para tener la opción de gozar del espectáculo sentado.

Las entradas para los dos conciertos se pondrán a la venta el viernes 6 de octubre, pudiendo adquirirse tanto por la web de Live Nation, como por la de Ticketmaster.