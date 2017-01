La discografía de Prince, a punto de volver a las principales plataformas de streaming

Aunque bien es sabido que no era un gran defensor de las plataformas de streaming ni de los nuevos hábitos de consumo de música, los rumores apuntan a que, muy pronto, la música de Prince volverá a estar disponible en Apple Music o Spotify, y no solo en Tidal como ocurre en estos momentos.

Los herederos de Prince parecen estar decididos a que la música del genial artista vuelva a estar disponible a tiempo para la ceremonia de entrega de los Premios Grammy que tendrá lugar el próximo 12 de febrero y durante la que se realizará un homenaje a la carrera del artista, aunque aún no sabemos quiénes lo llevarán a cabo exactamente.

Y por si todos estos rumores no fueran suficientes, la propia Spotify ha echado más leña al fuego colocando grandes carteles publicitarios con su logo sobre un gran fondo púrpura (probablemente como mención al mega éxito Purple Rain) en Manhattan, Nueva York, y Londres.

Do these purple Spotify ads mean what everyone thinks they mean? (That would be, Prince). https://t.co/lfF8JYp1v0 pic.twitter.com/kcqNLqaY6H

— GoMN (@GoMNNews) January 30, 2017