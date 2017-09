La canción de Flaming Lips para el musical de Bob Esponja

En 2015 Nickelodeon anunciaba que el querido personaje amarillo que vive en el fondo del mar pisaría los teatros de Broadway próximamente, después del éxito en taquilla de la película Bob Esponja: un héroe fuera del agua, y que la banda de rock de Oklahoma The Flaming Lips serían los encargados de la banda sonora.

Dos años después, el estreno de SpongeBob Squarepants (Bob Esponja pantalones cuadrados) tendrá lugar el 4 de diciembre de este año aunque el preestreno será el 6 de noviembre en el Palace Theatre.

Y con motivo del conocimiento del día oficial de estreno, la banda sonora ya está disponible en streaming y con el ella el track principal Tomorrow Is, la balada de The Faming Lips.

Además, el soundtrack también contará con un homenaje a David Bowie con una cover de su canción No Control junto a Brian Eno. Por si no fuera poco, el musical contará con canciones de They Might Be Giants, John Legend, Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith o Cyndi Lauper entre otros muchos.