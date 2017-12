La BBC estrenará el 9 de enero un programa de radio sobre la grabación del último disco de David Bowie

La vida y la carrera de David Bowie sigue dando mucho que hablar cuando estamos a punto de que se cumpla el segundo aniversario de su muerte, que coincide prácticamente con el del lanzamiento de su último trabajo, Blackstar.

Como siempre a la vanguardia, la BBC ha preparado un drama radiofónico que imagina cómo fue la realización, precisamente, de este último álbum de estudio del inolvidable músico británico.

Este nuevo programa radiofónico se emitirá en el Servicio Mundial de la BBC el 9 de enero bajo el título The Final Take: Bowie In The Studio y contará con Jon Culshaw poniendo la voz de Bowie, Martin T Sherman como Tony Visconti, y Tom Alexander como el saxofonista Donny McCaslin.

La acción se llevará a cabo en el estudio The Magic Shop de Nueva York en 2015, utilizando un diálogo construido a partir de las propias palabras de Bowie, que han sido tomadas de las cientos de entrevistas que ofreció a lo largo de su vida.

Habrá que estar atentos…