La batalla entre los hermanos Gallagher continúa

La agrupación de Noel Gallagher, Noel Gallagher’s High Flying Birds, será la banda que acompañará a U2 en su gira por el Reino Unido y Europa y que marca el trigésimo aniversario de Joshua Tree, considerado uno de los mejores álbumes de los irlandeses.

Lo que podría parecer una noticia alentadora para uno de los hermanos Gallagher, no es tan positiva para el otro: nos referimos a Liam quien no ha esperado para compartir su opinión en su perfil en Twitter: “I see all that brown nosing is finally starting to pay off NO SHAME“, que en castellano sería algo como “veo que ser un pelotas finalmente está dando resultado SIN PUDOR.”

Noel Gallagher siempre ha mantenido su opinión sobre U2 y los considera una de las mejores bandas del mundo, así mismo uno de sus “sueños hechos realidad” sería la posibilidad de compartir escenario con la agrupación irlandesa y, al parecer, finalmente lo ha conseguido. Algo que su a su hermano Liam no le agrada en lo absoluto.

Las fechas en las que Noel Gallagher’s High Flying Birds compartirá escenario con U2, a continuación, incluyendo el 18 de julio en Barcelona: