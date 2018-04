La banda de Tom Petty se une a Beck y Patti Smith por una buena causa

Este sábado 21 de abril, en el Dolby Theatre de Los Ángeles, ha tenido lugar un acontecimiento solidario. El Light Up The Blues es un concierto benéfico que lleva organizándose un lustro y que recauda fondos para Autism Speaks, una organización en apoyo al autismo y que investiga el trastorno.

Este año, el encargado de confeccionar el plantel de artistas ha sido el músico Stephen Stills, que ha reunido entre otros a Neil Young, Sheryl Crow o Judy Collins. Sin embargo, el protagonismo se lo ha llevado un reencuentro muy esperado.

Homenaje junto a otros artistas

The Heartbreakers, la banda del fallecido Tom Petty, se ha juntado por primera vez sobre un escenario tras la muerte del cantante. Mike Campbell, Benmont Tench y Steve Ferrone han tocado acompañados de varios artistas de altura, que han puesto voz a los temas de Petty.

De esa forma, Beck interpretó Guess I’m Doing Fine y Where It’s At; Patti Smith hizo lo propio con Because The Night; y el propio Stills, junto a su hijo Chris, se unió para el éxito I Won’t Back Down. Otro homenaje más a la leyenda del rock americano.