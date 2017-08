La aventura de Belle and Sebastian tras perder a su batería en North Dakota

Cuando sales de gira y eres una banda tan numerosa como Belle and Sebastian, pueden darse todo tipo de anécdotas, como la que hemos ido conociendo estos últimos días a través del twitter oficial de la banda y del cantante de la misma, Stuart Murdoch.

Resulta que el grupo escocés está de gira por Estados Unidos, y dentro de los compromisos que tienen allí, hicieron una parada en un centro comercial Walmart del Estado de North Dakota, donde simplemente se olvidaron a su batería Richard Colburn.

Creyendo que ya estaban todos de vuelta en el autobús de gira, simplemente siguieron su camino hacia Mineápolis aprovechando el trayecto nocturno para dormir y descansar. Por tanto, no fue hasta el día siguiente cuando se dieron cuenta de la ausencia del batería, que se había quedado en el Walmart sin poder contactar con sus compañeros al no llevar un teléfono móvil consigo.

Sin embargo, por fortuna para él, sí llevaba una tarjeta de crédito encima, por lo que por lo menos puedo descansar en un hotel. Ante la ausencia de su batería, Stuart Murdoch hizo un llamamiento a través de su cuenta oficial de Twitter a todos los seguidores de la bandas que estuviesen por la zona para que ayudasen a Colburn a trasladarse hasta Mineápolis o si no tendrían que cancelar el concierto previsto para esta noche.

Shit, we left Richard in North Dakota. Anyone want to be a hero and get him to St Paul, Minnesota somehow. The gig hangs in the balance..😳 — stuart murdoch (@nee_massey) August 15, 2017

Afortunadamente para todos, un fan lo leyó y se ofreció voluntario para llevar a la batería perdida hasta el aeropuerto más cercano, donde pudo tomar un vuelo y llegar a tiempo para la cita con sus fans.

Thanks for your help folks. We have Richard on a plane now, so everything is ok. He's in his pyjamas, sitting with a mimosa 😉🍸 — stuart murdoch (@nee_massey) August 15, 2017

Toda una aventura que los afectados se han tomado con mucho sentido del humor, afirmando que van a volver a poner en marcha un sistema para que el conductor del autobús sepa siempre si alguno de los miembros aún no ha llegado y que no vuelva a repetirse esta divertida pero a la vez estresante situación, y de hecho se trata de un remedio bien sencillo, como han compartido en la siguiente foto.

A new sign appeared on our bus. Should be ok now..😉 pic.twitter.com/mrGvBgq5ca — stuart murdoch (@nee_massey) August 16, 2017

En definitiva, divertido problema con un final feliz para todos que hemos podido vivir en directo.