La autopsia de Tom Petty aún no ha confirmado oficialmente la causa de su muerte

Aunque en un principio parecía claro que la muerte de Tom Petty se debía a un infarto, la web estadounidense TMZ afirma hoy que han tenido acceso al certificado de defunción del legendario artista y que la causa de la muerte aparece como no definida, lo que podría indicar que aún no están los resultados definitivos de la autopsia.

Tras fallecer a los 66 años el pasado 2 de octubre, fue el manager de su banda Tom Petty and The Heartbreakers, Tommy Dimitriades, quien confirmó el fallecimiento del genial artista en nombre de la familia y sus compañeros, pero más allá de lo que se había leído en medios, no se dijo causa exacta de la muerte.

Sin embargo, no hay nada que nos haga indicar que pueda haber ocurrido algo sospechoso que esté siendo objeto de investigación, sino que todo se debe probablemente a un retraso en los procedimientos habituales.