L7 nos dio una buena alegría en 2015 cuando anunciaron su regreso a escena. El conjunto de Los Ángeles destilaban buenas dosis de hard rock y grunge durante finales de los 80 y los 90, llevando el estilo tan marcado y potente de la época a un gran número de oyentes, que no hacía más que sorprenderse con el espectáculo que daban Donita Sparks y las suyas cada vez que se subían a un escenario. En 2011 pareció apagarse este proyecto pero ahora prometen volver más potentes que nunca, y I Came Back to Bitch viene a reforzar esa idea.

El pasado otoño presentaron la divertida Dispatch From Mar-a-Lago demostrando que volvían los riffs y las guitarras electrizantes además del sentido del humor tan característico de la banda. Con I Came Back to Bitch suman a su sonido puramente noventero unos visuales de la época, los cuales parecen sacados de la época dorada de MTV. Nos encontramos a la banda en un vídeo puramente DIY lleno de cambios de plano y cortes que a más de uno le recordará a su adolescencia.

Recordemos que el último álbum de la banda es aquel Slap Happy estrenado en 1999, así que su regreso llegará 19 años después. Hay fechas de presentación en Estados Unidos en abril, pero nada anunciado para Europa de momento.