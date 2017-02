Kite Base, lo nuevo de la bajista de Savages, se presentará en Marzo en Madrid y Barcelona

Kite Base es un dúo formado por dos bajistas, voces y bases electrónicas. Detrás de cada bajo se encuentran Kendra Frost y Ayse Hassan, ésta última mejor conocida por ser la segunda bajista de la afamada agrupación Savages, y visitarán España en el mes de marzo para presentar los temas de su álbum debut (aún sin título pero previsto para la primavera de 2017).

La gira promocional de Kite Base comienza el próximo 16 de febrero en Francia y continuará en Bélgica, Alemania, Dinamarca, Suiza, Italia y, por último, tres directos en España: el 03 de marzo en Sidecar en Barcelona, el 04 de marzo en el 17 Fest en Zaragoza y el 05 de marzo en la sala Siroco de Madrid.

El dúo ya se ha dado a conocer con los sencillos Soothe/Dadum, un vídeo promocional dirigido por Gergely Wootsch, además de un vídeo y un cover del tema Something I Can Never Have, original de Nine Inch Nails, que ha captado la atención hasta del propio Trent Reznor. Próximamente lanzarán el sencillo Transition.

Según palabras de la propia Hassan, Kite Base es “un ataque post-punk con la sofisticación urbana de Stereolab, el toque de fiereza de PJ Harvey y el art-rock oscuro de Radiohead.”

Disfruta del vídeo de Something I Can Never Have (Kite Base cover).