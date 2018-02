King Tuff estrena el demoníaco vídeo de Psycho Star

Kyle Thomas, cuyo nombre artístico es King Tuff, daba señales de vida la semana pasada estrenando el vídeo de una nueva pieza titulada The Other. Poco después, se conocía que se trataba del tema homónimo y de apertura de un álbum que llegará la próxima primavera, el 13 de abril vía Sub Pop.

Será el primer disco del músico garajero desde el Black Moon Spell de 2014. El material ha sido autoproducido y contará con colaboraciones de otros interpretes del genero como el mismísimo Ty Segall, Jenny Lewis, Greta Morgan o Mikal Cronin.

Ahora, King Tuff ha rescatado un segundo adelanto, Psycho Star. De nuevo, se ha valido de una pieza audiovisual dirigida por Cameron Dutra. En ella, aparece Kyle Thomas intentando grabar un vídeo rodeado de bailarinas disfrazadas de demonio, con un mono rojo y unos cuernos diabólicos. A todo ello se suma que el cámara está más pendiente de grabar lo que ocurre al rededor de la escena: una mujer despotricando sobre el control mental y unos sombríos individuos realizando cosas misteriosas.

El cantante ha comentado sobre el próximo LP que ha dejado que las canciones le lleven a donde ellas quieren ir, “al contrario de intentar de presionarlas hacia un área concreta“. Puedes ver el listado de temas que lo componen a continuación:

01 The Other

02 Raindrop Blue

03 Thru The Cracks

04 Psycho Star

05 Infinite Mile

06 Birds Of Paradise

07 Circuits In The Sand

08 Ultraviolet

09 Neverending Sunshine

10 No Man’s Land