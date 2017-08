King Krule vuelve con el single “Czech One”

Desde hace unos días, nos vamos encontrando pequeñas pistas sobre el retorno discográfico de King Krule, quien lanzó su último disco bajo ese nombre, 6 Feet Beneath the Moon, hace ya cuatro años, en 2013. Eso no quiere decir que Archy Marshall haya estado de brazos cruzados, ya que por ejemplo en 2015 publicó A New Place 2 Drown bajo su nombre verdadero, así como numerosos trabajos con otros artistas.

Ahora, ha llegado el momento de resucitar a King Krule y lanzar una nueva canción llamada Czech One y con la que pone fin a la sucesión de teasers con los que ha ido creando expectación últimamente.

Por otra parte, Marshall también ha aprovechado para hablar de su potencial colaboración con nada menos que Frank Ocean, con quien se rumoreó que estaba componiendo, aunque ha reconocido que, pese a que lo intentaron y llegaron a tener algunas sesiones de trabajo juntos en Londres, piensa que a Ocean no le gustó lo que grabaron y, probablemente, se quedé guardado en un cajón para siempre. Igualmente, ha confirmado ser él quien produjo el tema Death Whistles de Earl Sweatshirt mientras el estadounidense se alojó en su casa por una temporada.

Como veis, no se puede decir que King Krule haya estado inactivo precisamente…