King Gizzard and The Lizard Wizard comparten su tercer disco este año

Nunca terminaremos de acostumbrarnos de la alta capacidad creativa de King Gizzard and The Lizard Wizard, quienes acaban de publicar el tercer disco en lo que llevamos de año. En este caso, Sketches of Brunswick East es un álbum en colaboración con Mild High Club, y lo han estrenado de una forma también original, interpretándolo a través de un Facebook Live.

De todos modos, no nos coge por sorpresa, ya que además del lanzamiento de Flying Microtonal Banana en febrero y Murder of the Universe en junio, la banda había dejado claro que quería lanzar un total de 5 discos este año.

En este caso, los australianos se han inspirado en el suburbio de Melbourne en el que componen y graban, East Brunswick, en el que pasan gran parte de su tiempo y al que han querido rendir su particular homenaje a través de la música.

Os dejamos a continuación con el álbum completo y su tracklist para que sigáis disfrutando con la música de estos imparables australianos.

https://kinggizzard.bandcamp.com/album/sketches-of-brunswick-east