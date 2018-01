King Gizzard & The Lizard Wizard terminaron el año a lo grande con la publicación de su 5º disco de 2017

En estos últimos días, con el fin de año y demás festividades, un poco más y se nos pasa por alto el nuevo lanzamiento de una de las formaciones más activas del panorama musical. Casi sobre la bocina, King Gizzard & The Lizard Wizard cumplieron su promesa de lanzar cinco discos a lo largo de 2017 y publicaron el último de ellos, Gumboot Soup, este pasado viernes 30 de diciembre.

Previamente, a lo largo del año, ya habían publicado Flying Microtonal Banana, Murder of the Universe, Sketches of Brunswick East y Polygondwanaland. Total, nada menos que 13 discos en los últimos cinco años, para que nadie les pueda decir que están de brazos cruzados.

Además, el álbum al completo está disponible en YouTube, Spotify y demás plataformas de streaming por lo que ya podéis escucharlo si queréis. Para la versión física, aún tendréis que esperar un poco, pero ya podéis pedirlo en la web del sello Flightless Records.