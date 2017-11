Kimbra desvela los detalles de su tercer disco

El próximo 19 de enero, Kimbra publicará su tercer álbum de estudio a través de Warner Bros Records bajo el título Primal Heart. Doce nuevas canciones grabadas con Skrillex, John Congleton, Andrew Maury y Salva como productores.

Precedido por Top of the World y Everybody Knows como primeros sencillos, Primal Heart significa el regreso de la cantautora y multiinstrumentista neozelandesa tras cuatro años sin material nuevo. Un trabajo en el que vuelve a dejar constancia de su inclinación por el jazz, el R&B, el indie rock y la música de baile. Así como la fuerte influencia que ejercen sobre ella artistas como Daniel Johns, Prince, Rufus Wainwright, Guided by Voices, Imogen Heap, Mike Patton, Michael Jackson, Minnie Riperton y Stevie Wonder, como ha declarado en una entrevista a American Songwriter.

LISTA DE CANCIONES

1.The good war

2.Top of the world

3.Everybody knows

4.Like they do on the TV

5.Recovery

6.Human

7.Lightyears

8.Black sky

9.Past love

10.Right direction

11.Version of me

12.Real life