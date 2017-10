Kevin Parker (Tame Impala) podría estar colaborando con el rapero Travis Scott

Desde luego, el australiano Kevin Parker es uno de los músicos con la mente más abierta del panorama actual. Además de regalarnos algunos de los mejores discos de la última década liderando su grupo Tame Impala, ha querido experimentar por su cuenta y ha trabajado en los últimos tiempos con artistas como Mark Ronson, Lady Gaga y Mick Jagger, a los que se podría unir próximamente el rapero Travis Scott.

Ambos músicos han sido fotografiados juntos en el estudio trabajando en lo que se rumorea que es una de las canciones del esperado tercer disco de Scott, AstroWorld, que está previsto para lo que queda de año.

Travis Scott was in the studio with Kevin Parker of Tame Impala last night pic.twitter.com/lbPusBZs11

— Rodeo 🎪 (@RodeoTheAlbum) October 17, 2017