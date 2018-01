Kendrick Lamar se pone al frente de la BSO del Black Panther de Marvel

Uno de los lanzamientos más esperados este año en el universo Marvel es la película Black Panther, que además tendrá una gran banda sonora producida y seleccionada por nada menos que Kendrick Lamar.

Para presentar este nuevo proyecto, Lamar ha compartido su nueva colaboración con SZA, All The Stars, primer aperitivo de este estreno de Lamar en el mundo de las banda sonoras, para lo que ha trabajado mano a mano con el cineasta Ryan Coogler, quien se ha mostrado encantado con su participación: “Es un honor para mí trabajar con un artista tan increíble cuyo trabajo ha sido muy inspirador y cuyos temas artísticos se alinean con los que exploramos en la película. No puedo esperar a que el mundo escuche lo que Kendrick y [Top Dawg Entertainment] tienen preparado“.

Por su parte, así explicó Kendrick su implicación en el proyecto: “Estoy realmente honrado de contribuir con mi conocimiento a la hora de producir sonido y escribir música junto con la visión de Ryan y Marvel“.