Kendrick Lamar no quiere que nadie le escriba sus canciones

Generalmente, en el mundo del hip hop, son los artistas quienes componen las propias letras de sus canciones. De hecho, muchas veces no es solo la forma de cantar la que hace que un artista adquiera más fama que otro, sino la propia calidad de las letras que transmiten.

Por eso, desde hace un tiempo, existe una cierta polémica sobre la utilización de compositores fantasma, o ghostwriters en inglés, en los éxitos de algunas de las estrellas de más renombre en este estilo, como por ejemplo, Drake.

El canadiense fue acusado de no componer algunos de sus propios temas y no reconocerlo por parte del también rapero Meek Mill, tras lo que comenzó un cruce de declaraciones, acusaciones e incluso algún tema criticándose mutuamente.

Ahora ha sido Kendrick Lamar quién ha opinado al respecto, afirmando que él nunca usaría compositores externos ya que eso haría imposible que pudiese hablar de sí mismo como el mejor rapero de la actualidad, posición que considera ocupar. Por tanto, creemos que las prácticas de Drake y otros grandes artistas no son muy de su gusto. “Si quieres ser otro tipo de artista y no te importa el arte que conlleva ser el mejor rapero, adelante con ello. Haz buena música. Pero ser el mejor rapero, no, eso no será posible“.

¿Y vosotros qué opináis?