El 16 de abril de 2018 se falló el premio Pulitzer de la música que este año ha recaído en Kendrick Lamar (los Ángeles, 1987), convirtiéndose de esta manera en el primer rapero en conseguir este título gracias a sus letras con referencias a sus experiencias como afro estadounidense.

El joven de 30 años pasa a engrosar la lista de compositores ganadores del premio otorgado por primera vez en 1943 y que hasta este año había sido otorgado a compositores de música clásica y jazz.

El jurado que otorga los premios resaltó que el álbum DAMN (no tan reivindicativo como los anteriores, pero decisivo a la hora de alzarse con el premio) es una colección de virtuosas canciones unidas por su autenticidad vernácula y su dinamismo rítmico que captura la complejidad de la vida afro estadounidense moderna.

Ya vaticinó Pharrell Williams que Lamar estaba destinado a ser el Bob Dylan de su generación (hay que destacar que el cantautor estadounidense Bob Dylan obtuvo una mención especial en estos premios Pulitzer el año 2008 – aunque no le fue concedido el galardón) dejando claro con esta concesión que el rap ha dejado de ser música marginal hace varias generaciones y sus protagonistas, véase el caso de Lamar, Jay Z, Kanye West, por poner algún ejemplo, son cada vez más influyentes y tienen mucho que decir en el devenir de la sociedad de Estados Unidos.

.@kendricklamar is in the building. “We’re both making history,” #Pulitzer Administrator @DanaCanedy told the Pulitzer music award-winner as he entered today’s prize luncheon. pic.twitter.com/Tg3cMQiLOH

— The Pulitzer Prizes (@PulitzerPrizes) May 30, 2018