Kendrick Lamar, el chico de oro (y no solo a tenor de su victoria en los recientes Grammy) se halla inmerso en la producción de la banda sonora de la nueva película de Marvel: Black Panther. Uno ve los créditos de las producciones que componen esta colección de canciones y no hace más que salivar, y ahora han tenido a bien estrenar el tema que une a Kendrick con The Weekend, un corte titulado Pray For Me.

Esta Pray For Me lleva el toque de hip hop/R&B algo oscuro que se ha podido ver en algunos de los temas ya estrenados de este trabajo (como esa All The Stars que une a Lamar con SZA o esa King’s Dead con Future y James Blake), pero transportada a un plano en el que The Weeknd consigue demostrar todo su potencial, retrotrayéndonos en cierta manera a aquel Beauty Behind Madness de ritmos más densos y oscuros.

Si bien para el estreno de Black Panther aún quedan dos semanas, para la banda sonora del filme no habrá que esperar tanto, y es que se estrenará el próximo 9 de febrero a través de Interscope Records. Otros artistas que aparecen en el tracklist, además de los ya mencionados, son 2 Chainz, Khalid, Vince Staples, Jorja Smith, Travis Scott o Anderson .Paak, una gran selección de algunos de los mejores nombres del rap de actualidad.