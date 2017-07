Kelcey Ayer de Local Natives anuncia álbum como Jaws Of Love

El que fuera vocalista y compositor de la banda de indie rock de Los Ángeles ha anunciado que se lanzará como solista bajo el nombre de Jaws of Love. Para ello, irrumpirá en el panorama musical con su álbum debut Tasha Sits Close To The Piano que saldrá a la venta el 22 de septiembre de este año.

El cantante ha lanzado la noticia acompañándola del single Jaws Of Love que lidera el disco. “Todo el proyecto es sobre mí tratando de abrazar mis matices y disfrutar de ellos. Fue una liberación magnífica la que sentí haciendo estas canciones, y eso me ha permitido abrazar a quien siento que soy. Fue maravilloso no tener que explicarme a nadie. Tengo música oscura de piano en mi corazón y alma, y Jaws of Love soy yo, mi verdadero yo“, explica Kelcey en un comunicado.

Aunque no sabemos si esta noticia significa la separación del vocalista de la banda o el parón de esta, de momento Local Natives estará de gira hasta octubre, y quizá después sea el momento de que este proyecto en solitario pueda encontrar su momento. Estaremos atentos, pero por el momento os dejamos con el tracklist de este Tasha Sits Close To The Piano: