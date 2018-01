tiene uno de los directos más incendiarios y bailables del planeta. Así lo demuestra la euforia colectiva que provocan en cada una de sus apariciones sobre el escenario desde que debutaran a finales de los 90, gracias a temas de dance-rock implacable como Underdog, Fire o L.S.F.. En esta ocasión vendrán presentando su sexto álbum de estudio, For Crying Out Loud, publicado en 2017 y con el que han logrado ampliar su caché de hits con temas como You’re In Love With a Psycho, Comeback Kid o Ill Ray (The King), y que elegimos como uno de nuestros 50 Discos Favoritos del pasado año

Los abonos para WAM Estrella de Levante están a la venta a través de la web oficial del festival, wammurcia.es, por 40€ hasta este jueves, cuando subirán de precio.