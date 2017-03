Kanye West publica single junto a DJDS y The Dream

Hace un par de semanas, los asistentes al desfile de la colección Yeezy Season 5, del propio West, durante la New York Fashion Week, pudieron escuchar una demo de casi 20 minutos, de la canción Bed, co-escrita por el cantante y productor The-Dream, no dejando de sonar ésta durante el tiempo que duró dicho desfile. Originariamente, Bed fue escrita para que fuera interpretada por Chris Brown, pero finalmente recayó en el álbum debut de J. Holiday, Back of My Lac (2007).

Ahora, Kanye West ha compartido con sus seguidores, a través de Soundcloud, el sencillo, BED YEEZY SEASON 5 (FT. THE DREAM), siendo éste una nueva versión del tema anteriormente nombrado, y cuya duración se extiende hasta los 17 minutos. También cuenta con la participación de DJDS (DJ Dodger Stadium aka Jerome LOL y Samo Sound Boy), los productores de su último trabajo The Life of Pablo, publicado en 2016.