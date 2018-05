Polémicas aparte, parece que Kanye West vuelve a estar centrado en crear música, que es al fin y al cabo lo que esperamos de él. En una de sus últimas actualizaciones en Twitter, podemos ver al artista de espaldas en su estudio junto a un ordenador del que salen unas bases rítmicas, y acompañado de dos pizarras blancas en las que podemos ver varios títulos, que pueden ser tanto de discos como de canciones pertenecientes a los mismos.

Lo que sí está claro es que no hay ninguna explicación de dichos vídeos, por lo que no sabemos los detalles del álbum o álbumes en los que está trabajando, ya que podría ser más de uno, si hacemos caso al mensaje inmediatamente anterior en el que anunciaba que se había deshecho de su teléfono para poder centrarse en sus nuevos discos, usando el plural para referirse a ellos.

for anyone whose tried to text or call me in the past 2 weeks I got rid of that phone so I could focus on these albums

— KANYE WEST (@kanyewest) May 15, 2018