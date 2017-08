El rapero estadounidense Kanye West llevará a cabo una demanda contra su compañía aseguradora por negarse a compensar las pérdidas derivadas de la cancelación de su tour Saint Pablo, el pasado mes de noviembre debido a la débil salud del cantante causada por su consumo de drogas. La cifra de la demanda asciende a los 10 millones de dólares.

El tour había sido cancelado en un concierto en Sacramento, California, donde finalizó su actuación 30 minutos antes de lo debido tras proferir un ofensivo monólogo ante toda la audiencia, en el que insultaba a Beyoncé y Jay-Z. “Estoy aquí para daros toda mi verdad -incluso arriesgando mi propia vida, mi propio éxito”, había dicho en el controvertido monólogo.

Al poco tiempo de protagonizar esa escena, Kanye West fue hospitalizado a causa de un “episodio de psicosis temporal por causa de la falta de sueño y deshidratación”. Sin embargo, la compañía aseguradora de West, Lloyd’s of London, se negó a aceptar la validez de la condición del cantante, solicitando la realización de un examen médico independiente.

Como parte de la demanda, West advierte al resto de artistas a no fiarse de la entidad Lloyd’s of London, puesto que, en sus palabras “todo bien cuando adquieren grandiosas primas de seguro; pero no tan bien cuando se trata de pagar reclamaciones, sin importar su legitimidad”.