Kanye presenta dos nuevas canciones: ‘Lift Yourself’ y ‘Ye vs. The People’

Este fin de semana, Kanye West presentaba dos nuevos temas al mundo. Ha sido el caso de Lift Yourself, montada a partir de un sample del tema gospel Liberty. Según el rapero ha indicado en su cuenta de Twitter, este tema sería un sarcástico regalo para el programa de Ebro Darden, locutor de radio estadounidense bastante reacio a la opinión favorable de Kanye respecto a Donald Trump, que Kanye West ha mostrado en los últimos días.

I'm going to drop a song with a verse that will bring Ebro the closure he's been seeking

The bars 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥

It's called Lift Yourself

— KANYE WEST (@kanyewest) April 27, 2018