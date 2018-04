Kaiser Chiefs se unen a la primera edición del 4everValenciaFest

Kaiser Chiefs son unos fieles de los festivales de nuestro país año tras año, y unos días después de ser confirmados como cabezas de cartel en el Atlantic Fest, se unen al cartel de la primera edición del 4everValenciaFest, que se celebrará los días 29 y 30 de junio.

Tras más de 15 años en activo, la banda sigue dando guerra con su último disco, Stay Together (2016), su sexto álbum de estudio, donde se atreven con éxito a jugar con el pop, el dance y la electrónica. Con este cambio de aires respecto a su anterior repertorio, los británicos renuevan una vez más su sonido, dispuestos a evolucionar y nunca quedarse atrás, pero sin olvidarse de sus grandes éxitos como Ruby o I Predict A Riot.

La banda procedente de Leeds actuará en el festival el sábado 30 de junio, y se unen a los ya anunciados Simple Minds, The Prodigy, The Cult, Santiago Auserón + Sexy Sadie y The Jesus and Mary Chain. Todos ellos, junto a nuevos nombres que se desvelarán próximamente, pondrán la mejor banda sonora posible a esta primera edición de 4ever Valencia Fest.