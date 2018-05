Justin Vernon (Bon Iver) podría estrenar dos canciones con motivo del PEOPLE Festival de Berlín

Desde luego, Justin Vernon se ha tomado muy en serio su rol como curador del Festival PEOPLE de Berlín, tanto que incluso parece que va a estrenar dos nuevas canciones en este evento que tendrá lugar en la capital alemana el próximo mes de agosto. No es que el alma mater de Bon Iver haya hecho algún tipo de anuncio, sino que ha sido la propia cuenta de Twitter del festival la que ha compartido un listado de canciones que, en principio, van a aparecer en un recopilatorio oficial del evento. Si nos fijamos, hay dos temas inéditos de Vernon titulados Shittiest Dat in America y Thoughts On People 1.

Además, también podemos encontrar contribuciones de los hermanos Dessner, ambos miembros de The National, Poliça o Big Red Machine (agrupación que aúna a los hermanos Dessner y Vernon), entre muchos más. No sabemos cuándo podremos escuchar estos temas pero sí que el festival tendrá lugar en la FunkHaus de Berlín los días 18 y 19 de agosto, cuando más de 150 artistas se darán cita para participar en actuaciones, talleres de trabajo, colaboraciones y mucho más.

Recordemos que Bon Iver publicó hace ya dos años su tercer y ambicioso álbum de estudio “”, A Million, donde dejaba de lado el folk onírico con el que lo conocimos para abrazar la electrónica melancólica sorprendiendo a propios y extraños en un esfuerzo exquisito.