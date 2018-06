Justin Vernon (Bon Iver) y Aaron Dessner (The National) componen el tema principal de un curioso podcast sobre fútbol

Este verano, como ya habrás podido darte cuenta, hay Mundial de fútbol. Si eres aficionado a este deporte, estarás de enhorabuena, pero si no te gusta, te espera un mes bastante duro. Como siempre hay forma de consolarse, hay artistas que están lanzando canciones inspiradas por el gran evento deportivo, pero nos ha sorprendido especialmente la nueva canción de Big Red Machine, el proyecto colaborativo entre Justin Vernon de Bon Iver y Aaron Dessner de The National, de quienes desconocíamos su afición por el deporte rey.

Siempre originales, su canción no podía ser simplemente sobre el Mundial de fútbol, sino que ilustra la cabecera de un curioso podcast llamado American Fiasco que se centra en la actuación de la selección estadounidense de fútbol en el campeonato de 1998 en Francia. A eso se le llama superespecialización, ¿no os parece?

No hemos escuchado el podcast en cuestión, pero el hecho de que haya logrado embarcar a Vernon y Dessner en el proyecto ya nos parece suficientemente interesante para, por lo menos, escuchar la melodía introductoria entre los minutos 2:45 y 3:10. Mientras tanto, recordemos que, debido a su papel como curador del PEOPLE Festival en Berlín, sabemos que próximamente tendremos nuevas canciones de Justin Vernon tituladas Shittiest Day In America y Thoughts On People 1.