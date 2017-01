Justice y The 1975, entre otros, confirmados para el Bilbao BBK Live

Si ayer comentábamos que el Festival BBK Live había decidido alertarnos para que estuviéramos pendientes de las nuevas confirmaciones, hoy ya podemos hablar de las mismas.

Así el festival Bilbao BBK Live ha decidido que este tercer día de enero es un buen día para que dejemos de dar vueltas en nuestra decisión, y, porque en estas fechas, si aún no tenemos regalo poder regalar una entrada al festival. Y es que si en anteriores ocasiones ya teníamos la confirmación de The Killers, Two Door Cinema Club, Phoenix, Fleet Floxes y Depeche Mode, entre otros, a los que sumamos otras interesantes confirmaciones.

En el plano internacional tenemos a Justice, los franceses publicaron a finales de año su tercer disco, Woman, tras cinco años esperando su nueva producción; por lo que es una buena manera de ver y escuchar si el dúo vuelve a darlo todo en el escenario y qué tal funciona su último disco. También tenemos a The 1975, una de las bandas británicas emergentes de los últimos años que se han hecho un hueco en el panorama para quedarse, como el hecho de ser coronados por la revista NME como el mejor disco del año pasado.

También podremos ver a Sundara Karma, que dejaron buenas sensaciones cuando los fuimos a ver en su momento, el cuarteto británico seguro que ha crecido en calidad, por lo que estamos esperando que llegue el día para poder escucharlos de nuevo en directo. Otro nombre a tener en cuenta son Cabbage, que han sido considerados por la BBC, en su prestigiosa lista BBC Sound Of 2017, como uno de los grupos que más dará que hablar en este 2017.

En el terreno nacional nos encontramos a Coque Malla, un artista que no necesita presentación tras su larga carrera artística y que también publicó disco en 2016 bajo el título El último hombre en la tierra. Por otra parte también se ha confirmado a Dellafuente & Maka, cuya mezcla entre rap y flamenco (entre otros estilos) ha dado mucho que hablar de manera positiva. Y menos conocido el dúo Niña Coyote eta Chico Tornado, que seguro que dejaran su impronta con sus canciones rockeras.

Y aunque estas confirmaciones os estén gustando aún no hemos acabado, ya que la organización también ha anunciado nombred para el espacio electrónico dentro del festival, Basoa, donde podremos escuchar y disfrutar a Dixon y The Black Madonna, además de Lena Willikens, Motor City Drum Ensemble, Bawrut y Job Jobse.

Con todo lo anterior queda completada esta tanda, cambiando por ello el precio del abono que pasa a 110 € más gastos, que sigue siendo un buen precio ante semejante cartel.