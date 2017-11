Justice y Black Rebel Motorcycle Club, confirmados para Mad Cool 2017

Tras una pequeña tregua para anunciarnos que los abonos para el festival se pondrían a la venta el próximo 5 de diciembre Mad Cool vuelve a su frenética actividad diaria para confirmar, en este caso, la presencia en el cartel de dos nuevas bandas: Justice y Black Rebel Motorcycle Club.

En el caso de los franceses Justice, o lo que es lo mismo Gaspard Augé y Xavier de Rosnay, su particular mezcla de house, disco y electro –con altas dosis de indie y rock– les ha convertido en uno de los referentes de la electrónica hecha en Francia.

El dúo despuntó en 2003 con Never Be Alone (We Are Your Friends): un remix de la banda británica Simian que se convirtió en todo un himno de las pistas de baile. Esta demostración de talento les sirvió para convertirse en los remezcladores favoritos de artistas como Britney Spear, N.E.R.D., Fatboy Slim, Daft Punk o Franz Ferdinand, entre otros. Tras varias remezclas de éxito, alcanzaron definitivamente la fama mundial gracias a su LP debut: † (2007); álbum que contaba con temas como D.A.N.C.E. o Genesis.

Audio, Video, Disco (2011) fue la prueba definitiva de que arriesgarse a explorar nuevos géneros mediante un sonido propio es como una ley no escrita de obligado cumplimiento. Justice lo demostró ampliando su espectro sonoro con elementos de rock progresivo o guitarras de hair metal; hits como Civilization o New Lands lo demuestran. Pero hay más. El savoir faire de Augé y Rosnay volvió a ponerse de manifiesto el pasado año con su tercer largo, Woman (2016). Un contenedor de canciones brillantes, discotequeras y reflexivas con las que han vuelto a poner patas arriba las pistas de medio mundo.

Con semejante arsenal de éxitos y una impresionante puesta en escena, Justice ofrecerá en Mad Cool Festival 2018 un show que promete ser una verdadera fiesta.

La segunda confirmación ha sido la BRMC, el grupo formado por Peter Hayes (voz, guitarra, armónica) y Robert Levon Been (voz, bajo, guitarra), a quienes se unió en 2008 la baterista Leah Shapiro, quien anteriormente militó en The Raveonettes.

Hasta la fecha BRMC han publicado un total de 10 LPs: tres de ellos en directo y siete de estudio: B.R.M.C. (2001), Take Them On, On Your Own (2003), Howl (2005), Baby 81 (2007), The Effects of 333 (2008), Beat the Devil’s Tattoo (2010) y Specter at the Feast (2013), así como seis EPs.

Actualmente, el trío se encuentra últimando el que será su octavo álbum, Wrong Creatures, que se pondrá a la venta en enero de 2018 y del que ya hemos podido escuchar dos suculentos adelantos: Little Thing Gone Wild y Hunt. Por suerte, podremos saborearlo íntegramente en directo en Mad Cool 2018.