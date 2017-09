Julien Baker publica el vídeo de “Appointments”

El 27 de octubre de este año estará disponible Turn Out the Lights, el nuevo álbum de Julien Baker gracias a la compañía Matador. Hace un mes conocíamos el primer adelanto y hoy podemos ponerle imagen a tal sencillo.

Bajo el nombre de Appointments y la dirección de Sophia Peer, colaboradora de bandas y artistas como the National o Interpol, el videoclip de este tema se presenta con imágenes de Memphis. Sobre esta ciudad la cantante declaró: “estoy muy orgullosa de Memphis y quería mostrar la inmensidad artística que contiene”. Además, ha alabado el trabajo de la coreógrafa Christina McKinney y agradecido el trabajo de “muchos de los personajes del vídeo que son amigos y la crew que incluye personas que he conocido y con las que he trabajado durante años”.

A este nuevo proyecto le acompañará un gia en otoño en las que Baker coincidirá con Nandi Rose Plunkett, más conocida como Half Waif. Os dejamos vídeo y tracklist para que conozcáis toda la información.

Turn Out the Lights :

01 Over

02 Appointments

03 Turn Out the Lights

04 Shadowboxing

05 Sour Breath

06 Televangelist

07 Everything That Helps You Sleep

08 Happy to Be Here

09 Hurt Less

10 Even

11 Claws in Your Back