Julian Casablancas opina sobre la disputa con Ryan Adams y la vuelta de The Strokes

El vocalista estadounidense lanzará el próximo 30 de marzo su segundo disco junto a The Voidz, su otro proyecto. En una entrevista concedida al programa Beats 1 de Matt Wilkinson, Julian Casablancas ha dado sus impresiones sobre el retorno del grupo que le dio a conocer y el rifirrafe que mantienen con el artista de Jacksonville.

La pelea que supuestamente existe entre los músicos se debe a un extracto del libro de la banda, Meet Me In The Bathroom. En esta referencia The Strokes describen como Ryan Adams influenció negativamente en la adicción a la heroína del guitarrista Albert Hammond Jr. También se dijo que el propio Casablancas amenazó con pegar a Adams por su comportamiento.

En otro capítulo de la historia, Adams negó los hechos y añadió que “debería haberles tenido enganchados a escribir mejores canciones“. Sobre este asunto Casablancas ha comentado lo siguiente: “Estoy seguro que voy a encontrarme con él. Todo este jaleo, yo no estoy tanto en eso. Sabes, si quieres decirle algo a la cara de alguien es diferente, no le he prestado atención sinceramente.” Además, se ha mostrado distante al tema asegurando que no le importa y que tampoco debería involucrarse.

Por otro lado, el cantante ha manifestado que podría pasar un tiempo hasta que vuelvan The Strokes. “No creo que sea este año. Siempre estamos hablando, pero pienso que si algo ocurre será en 2019, más o menos, pero nada en este momento“, ha aclarado el líder de los neoyorquinos.