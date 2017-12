Julian Casablancas anuncia nuevo disco con su banda The Voidz

Mientras no termina de deshojar la margarita de si habrá o no nuevo disco de The Strokes, Julian Casablancas sí confirma tener ya preparado un nuevo álbum con su proyecto The Voidz, que por cierto pasa a llamarse así oficialmente, y además ya podemos ver un extraño trailer.

Aunque no han ofrecido una fecha concreta para el lanzamiento, sí sabemos que estará en las tiendas a lo largo de 2018 a través del propio sello de Casablancas, Cult Records.

Por ahora, lo más que podemos ofreceros es el siguiente trailer, bastante raro por otra parte, y sobre el que la banda ha aclarado que “debido a nuestras fuertes convicciones personales, queremos enfatizar que esta película de ninguna manera no respalda una creencia en lo oculto”.