Julian Casablancas and the Voidz anuncian nuevo disco

Julian Casablancas and the Voidz, el proyecto liderado por el cantante de The Strokes, ha lanzado el segundo sencillo del que será su nuevo álbum de estudio. Un trabajo discográfico, el segundo de su trayectoria tras Tiranny (Cult Records, 2014), que publicará RCA el próximo 30 marzo bajo el título de Virtue.

La nueva canción, llamada QYURRYUS, sale a la luz solo un par de días después de Leave It in My Dreams. Un primer sencillo que significaba el primer tema inédito de la formación desde Wink, presentado el año pasado en un concierto secreto en Los Ángeles.

Tras darse a conocer como cantante de The Strokes, Julian Casablancas iniciaba su carrera en solitario en 2009 con la publicación de Phrazes for the Young, un disco que incluía temas como Left & Right in the Dark, Out of the Blue, Ludlow St y 11th Dimension.

El año pasado, cuatro años después del último álbum de The Strokes, Albert Hammond Jr anunciaba en su cuenta oficial en Twitter que aunque habían trabajado nuevas ideas musicales con el productor Rick Rubin, un teórico álbum de la banda estaba a años de distancia.