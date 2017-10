Julia Holter llega a España este noviembre

Este mes de Noviembre, cargado de visitas de artistas internacionales de tremenda reputación, también nos dejará la inconmensurable presencia de la norteamericana Julia Holter, que lanzó en 2015 el soberbio Have You In My Wilderness. La angelina, autora de otros trabajos sobresalientes como Ekstasis y Loud City Song, llega a nuestro país con el objetivo de presentar In The Same Room (2017, Domino), una versión más reducida y vivaz de algunos de sus cortes más célebres y completos.

Así, con una actuación sola en el piano que promete “No es un concierto, es una experiencia sensorial”, tocará en esta gira en la que le acompaña Tashi Wada, compositor experimental que servirá seguro también momentos deliciosos. De la mano de Houston Party, que ya nos han llenado el próximo mes con las actuaciones de Mount Kimbie, Destroyer, Forest Swords o The Horrors entre otros, Julia Holter pasará por Madrid (Teatro Barceló, 27 de Noviembre), San Sebastián (Teatro Victoria Eugenia, 28 de Noviembre), y Barcelona (Barts, 29 de Noviembre).

Las entradas se pueden adquirir ya desde la página de Houston Party, en la que también encontrarás tickets para otros tantos de los conciertos que harán de este Otoño uno de los más completos en lo que a música en vivo se refiere en nuestro país.