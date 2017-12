Josh Homme habla sobre las críticas a su último trabajo

Si hay alguien en este sector que se encuentra por encima del bien y del mal, ése es el bueno de Josh Homme.

Tras años de rencillas y reuniones que han desembocado en un nuevo álbum bajo el brazo, el frontman se sincera frente a quienes critican el último trabajo de la banda californiana por no ser una continuación de sus últimos largos, sino un trabajo más atrevido e experimental, donde también podría tener cierta influencia la mano de Mark Ronson, aunque él mismo lo desmiente.

Fundamentalmente admite que siempre hay un porcentaje de gente a la que ya no le gustas, otro porcentaje que lamenta la evolución del sonido y por supuesto cuenta con un factor complicado de lidiar: el odio.

Para Josh, este sentimiento tan profundo se convierte en una satisfacción en el momento en el que le importas a alguien, sino, según sus palabras, estás perdido.

Parece sin duda que poco o nada le importan los posibles resultados de Villains, si bien está satisfecho con el resultado final y además, nos parece una actitud muy coherente como creador que es, sin tener que estar a merced de esta industria tan exigente.

Recordemos que Queens Of The Stone Age estarán de visita a España el próximo mes de julio gracias al Mad Cool y que su última visita fue en 2014, así que apuntad la fecha que no es fácil tenerlos por estos lares con frecuencia.