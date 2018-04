Jorja Smith anuncia los detalles de su esperado disco debut

Después de ser señalada por muchos como uno de los nuevos nombres más interesantes a seguir en este año 2018, la artista británica Jorja Smith acaba de anunciar los detalles de su álbum debut, que llevará como título Lost & Found. Se publicará el 8 de junio e incluirá los singles que ya conocemos: Blue Lights, Teenage Fantasy y Where Did I Go?

Recordemos que aquí en España podremos disfrutar de la británica en dos festivales. En primer lugar, dentro de aproximadamente un mes en el Primavera Sound y, a finales de verano, en la nueva edición del DCode Festival el próximo 8 de septiembre.

Jorja Smith ya nos llamó la atención cuando ganó a principios de año el Critics Choice de los Brit Awards. Os dejamos a continuación el tracklist definitivo que incluirá este trabajo, del que si aún no habéis escuchado alguna canción, os recomendamos empezar por este Teenage Fantasy que os dejamos al cierre

‘Lost & Found’

‘Teenage Fantasy’

‘Where Did I Go?’

‘February 3rd’

‘On Your Own’

‘The One’

‘Wandering Romance’

‘Blue Lights’

‘Lifeboats (Freestyle)’

‘Goodbyes’

‘Tomorrow’

‘Don’t Watch Me Cry’

Jorja Smith – Teenage Fantasy