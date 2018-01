Jonny Greenwood y Sufjan Stevens, nominados al Oscar

El músico británico Jonny Greenwood ha sido nominado al Oscar a la Mejor Banda Sonora Original por El hilo invisible, la película dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Daniel Day-Lewis y Vicky Kris en los papeles principales, una cinta por la que estuvo también nominado este año al Globo de Oro.

Se trata de la primera nominación al Oscar del componente de Radiohead, autor de la música de películas como Puro Vicio (2014), Tenemos que hablar de Kevin (2011) o Pozos de ambición (2007). Un filme, este último, por el que estuvo a punto de competir por un Oscar, aunque al incluir piezas compuestas previamente, la nominación le fue negada.

Jonny Greenwood se enfrentará por el Oscar a la Mejor Banda Sonora Original a Carter Burwell (Tres anuncios en las afueras), Alexandre Desplat ( La forma del agua), John Williams (Star Wars: Episodio VIII – Los últimos Jedi) y Hans Zimmer (Dunkerque).

Este martes también se ha anunciado la nominación de Sufjan Stevens al Oscar a la Mejor Canción por Mystery Of Love, el tema compuesto por el cantautor estadounidense para la película Llámame por tu nombre. Un filme dirigido por Luca Guadagnino y protagonizada por Timothée Chalamet y Armie Hammer, perteneciente a la trilogía Deseo del director de cine italiano.

Se trata también de la primera nominación al Oscar del músico de Detroit, reconocido por haber publicado álbumes de diversos estilos musicales, desde la música electrónica al folk o la música sinfónica.

Mistery of Love, una de las dos canciones compuestas por Sufjan Stevens para la película basada en la novela homónima de André Aciman, competirá por el Oscar a la Mejor Canción contra Mary J. Blige (autora de la canción Mighty River, incluida en Mudbound), Andra Day y Common (autores de Stand Up For Something, de la cinta Marshall), Kristen Anderson Lopez y Robert López (compositores de la canción Remember me para la película Coco) y Benj Pasek y Justin Paul (quienes aspiran al galardón por This is me, de El gran showman).

La ceremonia de entrega de premios de la 90ª edición de los Oscar se celebrará el 4 de marzo en el Dolby Teatre, de Hollywood.