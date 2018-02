Jonny Greenwood y Sufjan Stevens asistirán a los Oscars este año

La gala de entrega, que tendrá lugar el próximo día 4 de Marzo nos dejará ver en la alfombra roja a muchas celebridades de Hollywood, pero además este año podremos ver al guitarrista de la banda británica de rock alternativo Radiohead, Jonny Greenwood y al cantautor y músico estadounidense Sufjan Stevens.

Para Jonny Greenwood, nominado a mejor banda sonora por Phantom Thread, no es la primera vez que sus composiciones cinematográficas son nominadas a premios, pues el artista ha compuesto hasta 8 bandas sonoras a lo largo de su carrera. En esta ocasión, el reconocimiento le ha llegado por la película escrita y dirigida por Paul Thomas Anderson, quien era el que confirmaba la asistencia de Jonny hace unos pocos días.

“Mi mujer piensa que es un poco ridículo… pero luego me di cuenta que estaba bastante a gusto con la idea de no ir y pensé que siempre está bien oponer un poco de resistencia a ese impulso…”, señalaba Greenwood cuando le preguntaban por su asistencia.

Además, el guitarrista se ha unido recientemente a la London Contemporary Orchestra para tocar por primera vez en vivo la banda sonora durante la proyección de la película en el Royal Festival Hall de Londres.

Por otra parte, para Sufjan sí que será su primera banda sonora. El artista ha aportado gran parte del soundtrack de la película que está en boca de todos estos días, Call Me By Your Name, historia de amor entre dos jóvenes en un verano de la década de los 80 en un pueblo italiano, dirigida por Luca Guadagnino. Mystery of Love, escrita por Stevens, está nominada a mejor canción, y que, a través del éxito de esta película esperamos que acerquen a este artista a un público mayor.