Jonny Greenwood reedita Bodysong, su primer disco en solitario

El conocido guitarrista de la banda Radiohead Jonny Greenwood reedita en vinilo su primer disco en solitario, Bodysong (2003). Este álbum sirvió de banda sonora para el documental del mismo nombre y ganador de un BAFTA. En este trabajo, colaboró el hermano de Greenwood y bajista de Radiohead, Colin Greenwood. Un disco experimental, que denota todos los rasgos del multi instrumentalista de la banda inglesa. Conocido por su uso de los pedales, la experimentación sonora y la utilización de sintetizadores en sus composiciones.

El disco se publicará el 18 de mayo, con una reedición en CD y vinilo, así como una versión digital totalmente remasterizada. El disco incluye Convergence, un tema que después se adaptaría para There Will Be Blood. Una película de Paul Thomas Anderson, con la que Greenwood estuvo nominado en la pasada edición de los Óscars.

Unos meses atrás, el compositor publicaba Phantom Thread. Posiblemente, uno de los mejores trabajos en solitario de Greenwood. Puedes leer la crítica que hicimos en CrazyMinds, a través de este enlace.