Jonny Greenwood (Radiohead), nominado a la Mejor Banda Sonora Original en los Globos de Oro

Ya se conocen los nominados a los Globos de Oro 2018, y hay que reconocer que muchos años hay que prestar atención al apartado de mejor banda sonora original ya que suelen hacer un hueco para algunas de nuestras bandas favoritas.

Este año, nuestra apuesta en este apartado es Jonny Greenwood, y es que el guitarrista de Radiohead aspira al premio por su trabajo con la música de Phantom Thread, la nueva película de Paul Thomas Anderson. Para hacerse con el premio, Greenwood tendrá que imponerse a Hans Zimmer (Dunkerque), John Williams (The Post), Alexandre Desplat (The Shape of Water) y Carter Burwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri).

La ceremonia de este año, en el que se celebra el 75 aniversario de los premios, se celebrará el 7 de enero y será presentada por Seth Meyers.