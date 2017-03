Johnny Marr y The The se reúnen con nuevo single

Johnny Marr siempre es protagonista por su música, y también por los constantes rumores sobre si algún día volveremos a ver juntos a The Smiths sobre un escenario. Pero eso no hace que muchos olviden que tiene muchas e interesantes etapas en su trayectoria desde su primera banda hasta que se lanzase en solitario. Una de ellas se produjo entre 1988 y 1994, cuando Marr colaboró con la banda post punk The The.

Ahora, después de 15 años sin lanzar una nueva canción, Johnny Marr ha vuelto a juntarse con el líder de la banda Matt Johnson, que ha sido el único miembro permanente del grupo, para lanzar un nuevo single titulado You Can’t Stop What’s Coming el próximo 22 de abril con motivo del Record Store Day. Ya sabemos que ese día muchísimos artistas nos sorprenden con lanzamientos exclusivos, y como ya queda solamente un mes, seguramente comencemos a tener muchas sorpresas de este tipo.

Ya podemos ver la portada de este single que el propio Johnny Marr ha compartido en su cuenta de Twitter y, desde luego, estamos deseando escuchar el resultado y celebrar el Día de las tiendas de discos en tan solo un mes.