Johnny Marr anuncia gira por EEUU y Reino Unido

El antiguo miembro de The Smiths, Johnny Marr, quien todavía sigue intentando dejar claro que la reunión de la mítica banda es algo que no va a ocurrir, acaba de publicar nuevas fechas que se incorporan a su próxima gira con motivo del lanzamiento de su próximo trabajo.

Call The Comet es el título del que será el tercer trabajo en solitario del artista británico. Verá la luz el 15 de junio y el propio artista ha dado algunos detalles del mismo, como que tratará “su propio realismo mágico” ubicado en un futuro no muy lejano y basado en la idea de una sociedad “alternativa”.

Hasta que se publique de forma íntegra y podamos conocer cómo ha planteado esta idea musicalmente, sí que podemos ir intuyendo por dónde van los tiros gracias a Hi Hello y The Tracers, los dos singles ya lanzados y que formarán parte de este nuevo álbum.

En este caso, tras haber publicado con anterioridad un pequeño teaser de Call The Comet en la plataforma Youtube, ha dado a conocer las fechas de presentación del mismo por Estados Unidos y Reino Unido. Éstas darán comienzo el próximo 15 de septiembre en Nashville y terminarán el 18 de noviembre en el O2 Apollo de Manchester, 39 actuaciones en poco más de dos meses. Todavía tendremos que esperar para conocer si visitará e incluirá España en su futura gira europea.