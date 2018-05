Johnny Jewel (Chromatics) publica por sorpresa su BSO para ‘Twin Peaks’

Con Chromatics y Johnny Jewel uno siempre debe estar abierto a todo tipo de sorpresas. El líder de la banda acaba de lanzar, totalmente por sorpresa, la banda sonora que compuso para la tercera temporada de Twin Peaks, bajo el título Themes For Television.

Como el propio Johnny Jewel ha admitido, se trata de un proyecto que comenzó como exploración sonora de los sonidos que escuchaba en sus pesadillas: “Quería encontrar mi camino fuera del laberinto fijándome en la belleza en vez del miedo, de la misma manera en la que el amanecer aparece fracturado en un sueño“.

El lanzamiento viene acompañado de un videoclip para Red Door, una de las 21 canciones incluidas en este lanzamiento, que también será publicado en formato físico el 29 de junio a través de su propio sello, Italians Do It Better.

‘Dear Tommy’ en camino

Éstas no son las únicas novedades que vamos a tener de Chromatics, ya que parece que su esperado disco, Dear Tommy, acabará viendo la luz después de todo tipo de cambios, problemas y vicisitudes desde que fuese anunciado por primera vez en el año 2014.

Eso sí, no será la versión que ya tenían grabada, y que supimos el año pasado que Johnny Jewel había destruido después de una experiencia cercana a la muerte, sino un disco totalmente nuevo y regrabado. Así que, en principio, nunca sabremos cómo sonaría esa primera versión original.