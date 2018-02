El guitarrista de Radiohead aspira a conseguir el Oscar a mejor banda sonora por Phantom Thread. La última película de Paul Thomas Anderson la protagoniza Daniel Day Lewis y su música la firma Johnny Greenwood. Eso sí, no es la primera vez que Johnny Greenwood se encarga de esta labor en un filme.

El pasado año, Johnny Greenwood compuso la banda sonora de You Were Never Really Here. La historia está dirigida por Lynne Ramsay y protagonizada por Joaquin Phoenix. Después de estrenarse allá por abril de 2017, Johnny Greenwood ha decidido editar el ‘soundtrack’ de la cinta.

El próximo 9 de marzo llegará a las plataformas digitales vía Invada Records y Lakeshore Records. Además, Johnny Greenwood ha confirmado la intención de publicar una edición física, aunque la fecha de lanzamiento no ha sido todavía anunciada.

My score to Lynne Ramsay’s "You Were Never Really Here" is out digitally March 9th on Invada Records/Lakeshore Records. Vinyl/CD formats later. Features @LCOrchestra @ollycoates & lots of #microtones #recorders #electricguitar #maxmsp. Hope you enjoy listening: the film’s great. pic.twitter.com/ZTySwtxDNl

— Jonny Greenwood (@JnnyG) February 19, 2018