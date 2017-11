Johnny Depp vuelve a aparecer en un vídeo de Marilyn Manson

El cantante y el actor vuelven a colaborar después de que ambos protagonizaran el videoclip del tema SAY10. Esta vez ha sido el turno de KILL4ME, otro de los sencillos del reciente trabajo de Marilyn Manson, Heaven Upside Down.

La inquietante y erótica filmación muestra a Johnny Depp llegando a una mansión, antes de formar un trío con dos mujeres, interpretadas por las modelos Jocelyn Binder y Bailee Cowperthwhite.

Marilyn Manson habló sobre la canción para el medio Loudwire: “algunos pueden decir que el estribillo es una pregunta. Es más una amenaza velada que una pregunta. Pienso que es un ultimatum. No me gustan las canciones que hacen preguntas, porque no me parecen tan seguras como yo me siento. Me gusta decir a la gente como me siento, pero nunca voy a hacer yo la pregunta. Es como una carta, como si alguien fuera a responderla.”

Recientemente el artista ha cambiado de bajista, debido a las acusaciones de violación que han surgido en torno a su compañero de banda durante mucho tiempo, Twiggy Ramirez. Por ello, en su actuación en la próxima edición del Download Festival madrileño será su sustituto quien se suba al escenario, en concreto Juan Alderete, miembro de The Mars Volta.